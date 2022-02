Love is in the air, trama 1° febbraio: Aydan proverà a corrompere la direttrice della scuola (Di martedì 1 febbraio 2022) Situazioni paradossali e scene esilaranti non mancheranno nemmeno oggi, martedì 1° febbraio, a Love is in the air. Tutto verterà intorno al proposito di Eda e Serkan di iscrivere Kiraz alla stessa scuola di Can. I due ex fidanzati, infatti, hanno scoperto che Engin e Piril dovranno sostenere delle prove per poter far frequentare al figlioletto un prestigioso istituto. La Yildiz e Bolat, indispettiti per l'atteggiamento degli amici, che non gli hanno parlato del loro progetto per paura che gli sottraessero l'unico posto libero rimasto, hanno deciso di entrare in gioco e sfidarli, con l'obiettivo di assicurare alla figlia quel posto. Eda, per poter ottenere un colloquio con la direttrice della scuola, ha chiesto aiuto ad Aydan, promettendole di organizzare al più ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 1 febbraio 2022) Situazioni paradossali e scene esilaranti non mancheranno nemmeno oggi, martedì 1°, ais in the air. Tutto verterà intorno al proposito di Eda e Serkan di iscrivere Kiraz alla stessadi Can. I due ex fidanzati, infatti, hanno scoperto che Engin e Piril dovranno sostenere delle prove per poter far frequentare al figlioletto un prestigioso istituto. La Yildiz e Bolat, indispettiti per l'atteggiamento degli amici, che non gli hanno parlato del loro progetto per paura che gli sottraessero l'unico posto libero rimasto, hanno deciso di entrare in gioco e sfidarli, con l'obiettivo di assicurare alla figlia quel posto. Eda, per poter ottenere un colloquio con la, ha chiesto aiuto ad, promettendole di organizzare al più ...

