Look di Sanremo: outfit e stilisti di cantanti e conduttori (Di martedì 1 febbraio 2022) Siete pronti e carichi per la prima serata della 72 edizione del Festival più atteso dell’anno? Noi si. E lo sono anche i nostri occhi esperti, soprattutto ai Look di Sanremo 2022. Partiamo dai Look dei conduttori: ormai è abitudine per Amadeus affidarsi a Gai Mattiolo. Lo troviamo, molto simile all’anno scorso, con un abito sbrilluccicante: speriamo ci stupisca nelle prossime serate. Voto: 6Discorso a parte merita Ornella Vanoni: non ci ha per niente convinto. Troppi errori in questo Look, secondo noi: il color argento dell’abito di Sconamiglio non è il massimo, così come non ci convince la scelta di portare gli occhiali. Speriamo nel prossimo Look, ma per adesso decisamente non ci siamo. Voto: 3Fiorello si ripresenta in Armani: anche lui appassionato di glitter, si presenta con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Siete pronti e carichi per la prima serata della 72 edizione del Festival più atteso dell’anno? Noi si. E lo sono anche i nostri occhi esperti, soprattutto aidi2022. Partiamo daidei: ormai è abitudine per Amadeus affidarsi a Gai Mattiolo. Lo troviamo, molto simile all’anno scorso, con un abito sbrilluccicante: speriamo ci stupisca nelle prossime serate. Voto: 6Discorso a parte merita Ornella Vanoni: non ci ha per niente convinto. Troppi errori in questo, secondo noi: il color argento dell’abito di Sconamiglio non è il massimo, così come non ci convince la scelta di portare gli occhiali. Speriamo nel prossimo, ma per adesso decisamente non ci siamo. Voto: 3Fiorello si ripresenta in Armani: anche lui appassionato di glitter, si presenta con ...

Advertising

LoredanaBerte : Al mio secondo Sanremo, nel 1988, mi presentai con un brano molto pop “IO” con un look tricolore per omaggiare la d… - leggoit : #Sanremo2022, Noemi è celestiale con il total look di Alberta Ferretti - Carlotta_Lottie : RT @LoredanaBerte: Al mio secondo Sanremo, nel 1988, mi presentai con un brano molto pop “IO” con un look tricolore per omaggiare la disces… - infoitinterno : Sanremo 2022, le pagelle dei look. Amadeus scintillante 7, Ornella Muti 6: l'abito beige non convince. Lauro n - MatiVincenzolc : RT @vogue_italia: Noemi Official bellissima a 40 anni a #sanremo2022. La sua stylist ci racconta com'è cambiato il suo stile -