LIVE Virtus Bologna-Buducnost 40-40, EuroCup 2022 in DIRETTA: parità a metà terzo quarto (Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-42 2/2 Cobbs. Weems recupera palla ma commette fallo (il terzo personale) su Cobbs, Virtus in bonus, time out Buducnost. 43-40 TRIPLA DI CORDINIER! La Virtus rimette la testa avanti. 40-40 Penetrazione di Pajola, 5’30” sul cronometro. Blocco irregolare di Alibegovic punito dagli arbitri, possesso Buducnost. 38-40 2/2 Micov, 6’48” da giocare nel terzo quarto, 3-3 i falli. Micov riceve nel pitturato e subisce fallo da Cordinier, liberi. 38-38 1/2 Alibegovic, parità. Fallo di Reed che manda Alibegovic in lunetta. 37-38 Jaiteh si prende la linea di fondo e riporta la Virtus a -1. 35-38 2/2 Cordinier. 7’39” da giocare nel terzo ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43-42 2/2 Cobbs. Weems recupera palla ma commette fallo (ilpersonale) su Cobbs,in bonus, time out. 43-40 TRIPLA DI CORDINIER! Larimette la testa avanti. 40-40 Penetrazione di Pajola, 5’30” sul cronometro. Blocco irregolare di Alibegovic punito dagli arbitri, possesso. 38-40 2/2 Micov, 6’48” da giocare nel, 3-3 i falli. Micov riceve nel pitturato e subisce fallo da Cordinier, liberi. 38-38 1/2 Alibegovic,. Fallo di Reed che manda Alibegovic in lunetta. 37-38 Jaiteh si prende la linea di fondo e riporta laa -1. 35-38 2/2 Cordinier. 7’39” da giocare nel...

