LIVE Sanremo 2022 1° febbraio in DIRETTA | Achille Lauro a petto nudo | brava Noemi!

Leggi su oasport

(Di martedì 1 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE E I LOOK ARTISTA PER ARTISTA21.17: Bello il ritornello, travolgente. Mahmood ci ha messo lo zampino ma non è il suo marchio di fabbrica 21.15: Grinta e schitarrate rock per Noemi. Si sente l’orchestra e lei dal punto di vista tecnico è impeccabile 21.14: Noemi – “Ti amo non lo so dire” Ti amo non lo so dire di A. Mahmoud – A. La Cava – D. Faini – A. Mahmoud – A. La Cava Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Milotic – Milano NOEMI Ritorna all’Ariston per la settima volta in gara dopo esserci stata anche un anno fa con il brano Glicine. Precedentemente ha partecipato al Festival nel 2010, poi 2012, 2014, 2016 e 2018. La conoscenza al grande pubblico avviene grazie ad X Factor, nel 2009 è una delle concorrenti della seconda edizione. Più avanti è stata giudice per The Voice of ...