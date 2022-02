Le mascherine FFP2 di Figliuolo date alle scuole sono ‘piccole e scomode’. L’allarme a Roma: “Vanno bene a un adulto su dieci” (Di martedì 1 febbraio 2022) Nuovi problemi per le mascherine distribuite dal governo alle scuole. Non bastano i disagi causati da quelle precedenti (definite anche "mutanda"), adesso anche quelle FFP2 sono considerate "piccole" e "scomode". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) Nuovi problemi per ledistribuite dal governo. Non bastano i disagi causati da quelle precedenti (definite anche "mutanda"), adesso anche quelleconsiderate "piccole" e "scomode". L'articolo .

