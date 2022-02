La perculata di Fiorello alle fake news dei no vax su vaccini, grafene e microchip | VIDEO (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un forte dolore al braccio, che si muove a scatti, incontrollabile, per “l’effetto del grafene” inoculato: con questa gag Fiorello sul palco dell’Ariston nella prima serata di Sanremo 2022 si prende gioco delle fake news diffuse dai no vax, evocando anche l’azione dei “poteri forti”. Fiorello CHE DISSA I NO VAX. #SANREMO2022 pic.twitter.com/FgyrtHHj1H — Le MetaMorizzate (@Meta Moro) February 1, 2022 La perculata di Fiorello alle fake news dei no vax su vaccini, grafene e microchip Entrato dopo essersi misurato la temperatura con una pistola termoscanner, Fiorello è partito con i riferimenti al voto per il Quirinale e al Covid, con Amadeus al suo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un forte dolore al braccio, che si muove a scatti, incontrollabile, per “l’effetto del” inoculato: con questa gagsul palco dell’Ariston nella prima serata di Sanremo 2022 si prende gioco dellediffuse dai no vax, evocando anche l’azione dei “poteri forti”.CHE DISSA I NO VAX. #SANREMO2022 pic.twitter.com/FgyrtHHj1H — Le MetaMorizzate (@Meta Moro) February 1, 2022 Ladidei no vax suEntrato dopo essersi misurato la temperatura con una pistola termoscanner,è partito con i riferimenti al voto per il Quirinale e al Covid, con Amadeus al suo ...

