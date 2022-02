Juventus | la maledizione del 1 febbraio colpisce ancora

(Di martedì 1 febbraio 2022) Laè la squadra più vincente d’Italia e sono rari i giorni dove la squadra non gira, ma l’1è davvero un giorno maledetto. Non è per nulla semplice trovare un giorno in calendario che possa essere visto come sfavorevole alla, dato che la Signora è ampiamente la squadra che ha ottenuto i migliori risultati in Italia, ma l’1sembra essere maledetto quando affronta una squadra. L’1non è un giorno particolarmente nero per la scaramanzia italiana e alla fine quando ci si è alzati stamattina, nessuno ha pensato alla sfortuna. Eppure laha spesso e volentieri iniziato il secondo mese dell’anno nel peggior modo possibile, soprattutto quando tantissimi anni fa doveva affrontare una squadra che divenne a tutti gli effetti la sua bestia ...

Con Vlahovic finalmente laha il centravanti che serve. Finalmente! Sperando che non ... Quindi in realtà l'arrivo di Vlahovic per Morata è una benedizione non una, ci vuole ...Unalunga quattordici anni ma per sfatarla la Roma ha l'uomo giusto in panchina, si legge su ... Sul libro nero ci sono anche le due eliminazioni contro la- entrambe ai quarti - ...La Juventus è la squadra più vincente d'Italia e sono rari i giorni dove la squadra non gira, ma l'1 febbraio è davvero un giorno maledetto.Romagnoli e il Milan si stanno per dire addio: il capitano rossonero è in scadenza e avrebbe già l'accordo verbale con un altro top club di Serie A.