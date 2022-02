Infortunio Tomori, corsa contro il tempo per il ritorno in campo (Di martedì 1 febbraio 2022) Infortunio Tomori, prove di recupero: le ultime sui tempi di recupero del difensore rossonero che lavora a parte Fikayo Tomori procede nel recupero. Il difensore del Milan ha sostenuto oggi un allenamento personalizzato da solo a Milanello, nel quale ha effettuato delle prove di corsa per capire come reagisce il ginocchio. Il giocatore valutato giorno per giorno in vista del rientro in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022), prove di recupero: le ultime sui tempi di recupero del difensore rossonero che lavora a parte Fikayoprocede nel recupero. Il difensore del Milan ha sostenuto oggi un allenamento personalizzato da solo a Milanello, nel quale ha effettuato delle prove diper capire come reagisce il ginocchio. Il giocatore valutato giorno per giorno in vista del rientro in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Tomori Milanmania: mercato inesistente, manca sempre il passo decisivo per vincere. Ma c'è ancora una speranza ... Ibra, Kjaer e Tomori. Quest'anno la finestra invernale non è stata sfruttata. Lazetic è un ragazzo ... Perché il Milan aveva bisogno di intervenire, soprattutto in difesa dove, dopo l'infortunio di ...

Milan, allenamento senza tre: il punto verso il derby ...della sua Costa d'Avorio con tanto di uscita per infortunio, si allenerà da solo, così da potersi aggregare alla squadra nella giornata di domani. Passo in avanti importante anche per Fikayo Tomori. ...

