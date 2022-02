“Il Valore della Vittoria” arriva in tivù con monsignor Viganò, che diventa commendatore (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Campione d’Italia 1 febbraio 2022. Con un ascolto superiore al milione di telespettatori per ogni puntata il mese appena terminato ha portato tante soddisfazioni a monsignor Dario Edoardo Viganò, in onda ogni sabato su Raiuno alle ore 16.15 con il nuovo ciclo de “Le Ragioni della Speranza”, con un focus sul mondo dello sport. Tra gol, record e un’inarrestabile pioggia di medaglie ed emozioni il 2021 è stato un anno memorabile per lo sport italiano. Ed è arrivato al giro di boa “Il Valore della Vittoria”, questo il titolo del nuovo ciclo de “Le Ragioni della Speranza”, seconda parte del programma di “A Sua Immagine”, condotto da mons. Viganò e dedicato ad alcuni degli atleti che hanno reso grande l’Italia. Saranno ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Campione d’Italia 1 febbraio 2022. Con un ascolto superiore al milione di telespettatori per ogni puntata il mese appena terminato ha portato tante soddisfazioni aDario Edoardo, in onda ogni sabato su Raiuno alle ore 16.15 con il nuovo ciclo de “Le RagioniSperanza”, con un focus sul mondo dello sport. Tra gol, record e un’inarrestabile pioggia di medaglie ed emozioni il 2021 è stato un anno memorabile per lo sport italiano. Ed èto al giro di boa “Il”, questo il titolo del nuovo ciclo de “Le RagioniSperanza”, seconda parte del programma di “A Sua Immagine”, condotto da mons.e dedicato ad alcuni degli atleti che hanno reso grande l’Italia. Saranno ...

