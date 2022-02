"Il mio regalo, 61 anni dopo": Achille Lauro, la confezione pazzesca sulla madre prima di salire sul palco all'Ariston (Di martedì 1 febbraio 2022) Ad aprire il Festival di Sanremo 2022 sarà Achille Lauro, primo cantante ad esibirsi nella prima serata della 72esima kermesse musicale. E a poche ore dall'inizio Lauro De Marinis, questo il suo vero nome, si è speso in una commovente dedica sui social. Già, una dedica alla madre Cristina: "Oggi 61 anni fa nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l'apertura del Festival di Sanremo", ha scritto Achille Lauro. E ancora, ha aggiunto: "Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio battesimo. Che dio ci protegga. Hallelujah". A corredo una foto di lui da bambino, nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Ad aprire il Festival di Sanremo 2022 sarà, primo cantante ad esibirsi nellaserata della 72esima kermesse musicale. E a poche ore dall'inizioDe Marinis, questo il suo vero nome, si è speso in una commovente dedica sui social. Già, una dedica allaCristina: "Oggi 61fa nasceva mia. Oggi 61lel'apertura del Festival di Sanremo", ha scritto. E ancora, ha aggiunto: "Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio battesimo. Che dio ci protegga. Hallelujah". A corredo una foto di lui da bambino, nel ...

