Il gruppo Radio Musica torna a Sanremo … a modo suo (Di martedì 1 febbraio 2022) Fino 5 febbraio 2022 torna l’appuntamento del gruppo Editoriale Radio Musica: “Sanremo a modo nostro”, trentennale approfondimento sul Festival della Canzone Italiana nuovamente in diretta dalla casa sanremese del gruppo, il Caffè Agorà in Piazza San Siro. Un palinsesto ad hoc, studiato per offrire una programmazione variegata e ricca di contenuti, con l’intento di riservare uno spazio esclusivo alla stampa, all’editoria, alla Musica indipendente, alle curiosità sul festival e al live. Coinvolte tre emittenti del gruppo: “Radio Musica Television”, “Radio Musica tutta un’altra Musica” e “Radio Musica Indie”, ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 febbraio 2022) Fino 5 febbraio 2022l’appuntamento delEditoriale: “nostro”, trentennale approfondimento sul Festival della Canzone Italiana nuovamente in diretta dalla casa sanremese del, il Caffè Agorà in Piazza San Siro. Un palinsesto ad hoc, studiato per offrire una programmazione variegata e ricca di contenuti, con l’intento di riservare uno spazio esclusivo alla stampa, all’editoria, allaindipendente, alle curiosità sul festival e al live. Coinvolte tre emittenti del: “Television”, “tutta un’altra” e “Indie”, ...

