Grande Fratello Vip | la concorrente in lacrime | sta per abbandonare la casa VIDEO

(Di martedì 1 febbraio 2022) AlVip, Delia Duran ha manifestato l'intenzione di lasciare il reality. Lo sfogo, tra le, è avvenuto dopo la diretta di lunedì 31 gennaio, nel corso della quale ha lasciato Alex Belli. Lasi è detta decisa adilVip 2022: #A FINE ARTICOLO "Queste tre settimane sono state meravigliose. Mi hanno fatto capire che devo amarmi. Per questo voglio uscire a testa alta. Voi che siete qui meritate più di me. Non ce la faccio a stare qua. Devo andare. Vi ringrazio di cuore perché è stata un’emozione fortissima". Delia Duran comunica quando vorrebbe lasciare il GF Vip. Delia Duran, confidandosi con Manila Nazzaro, le ha fatto sapere: "Venerdì me ne vado". L'ex Miss Italia, tuttavia, le ...

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - CINNY____ : RT @turututiti: Comunque mi sembra proprio scorretto che un ex autore di un programma come il grande fratello sia agente dei concorrenti co… - luc_sca : RT @AuroraLittleSun: È successa una cosa molto strana. Mio fratello piccolo che ha soltanto un po' di raffreddore è risultato positivo al c… - Bobbio65M : RT @itsmeback_: Fratello sei un Grande ?????? - giusydausi : RT @VicolodelleNews: #GFVip, #GiuliaSalemi lancia una bella frecciatina agli autori! Per leggere cliccate qui ---> #PRELEMI -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

... è conosciuto semplicemente come Hozier ed è un cantautore irlandese disuccesso. È nato ... Ha un, Jon Hozier Byrne , nato nel 1988 a Dublino e di professione regista, produttore e ...... '"Mamma mi diceva sempre siamo come angeli" Buon compleanno amore mio!Sei una donna ... città natale dei genitori, mamma Maria e papà Rosario, amante della musica, e ilSoleil Sorge, dopo la vittoria di Delia Duran al televoto per il primo candidato alla finale del Grande Fratello Vip 6, si sfoga e punta il dito contro… Dopo la vittoria di Delia Duran al televoto che ...L'anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda martedì 1 febbraio L'anticipazione della puntata di Love is in the Air che andrà in onda martedì 1 febbraio ...