Gli anziani sono invitati a proteggersi dalle truffe online (Di martedì 1 febbraio 2022) All’inizio quando è nato Internet possiamo dire che il traffico generato online è derivato soprattutto da utenti con un’età piuttosto giovane: difficilmente c’erano anziani online prima. Ma con il passare degli anni, internet è prepotentemente entrato prima nelle case con la connessione ADSL, oggi fibra, poi sui nostri smartphone: oggi giorno, infatti, difficilmente chi ha un cellulare non ha una connessione attiva dati e se esiste forse è proprio l’eccezione. Il numero di anziani che ormai utilizzano la connessione internet è sempre più in costante aumento; pare che circa l’80% delle persone con più di 60 anni ha utilizzato internet almeno una volta: non è un dato da sottovalutare. Quando poi queste persone abbiano contezza che oggi giorno è sempre necessario dotarsi di un generatore di password se si dispone di una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 febbraio 2022) All’inizio quando è nato Internet possiamo dire che il traffico generatoè derivato soprattutto da utenti con un’età piuttosto giovane: difficilmente c’eranoprima. Ma con il passare degli anni, internet è prepotentemente entrato prima nelle case con la connessione ADSL, oggi fibra, poi sui nostri smartphone: oggi giorno, infatti, difficilmente chi ha un cellulare non ha una connessione attiva dati e se esiste forse è proprio l’eccezione. Il numero diche ormai utilizzano la connessione internet è sempre più in costante aumento; pare che circa l’80% delle persone con più di 60 anni ha utilizzato internet almeno una volta: non è un dato da sottovalutare. Quando poi queste persone abbiano contezza che oggi giorno è sempre necessario dotarsi di un generatore di password se si dispone di una ...

Advertising

sole24ore : ?? La quinta ondata di #Covid? È quella dei disturbi #psichiatrici, casi raddoppiati tra gli adolescenti:… - io_surf : RT @saggioilmatto: Barú e Soleil prendono così tanto per il culo Giucas e Katia che vorrei che qualcuno gli andasse ad urlare 'Meglio una… - saggioilmatto : Barú e Soleil prendono così tanto per il culo Giucas e Katia che vorrei che qualcuno gli andasse ad urlare 'Meglio… - ossogatto : Una giornata sta finendo, un’altra inizia a breve. Saluto tutti gli angeli che ho la fortuna di ospitare. Ecco alcu… - MariaAngelaAle5 : @AnitaCecolin Mah, a me sembra come gli anziani siciliani che non danno in eredità i propri averi prima di morire,… -