(Di martedì 1 febbraio 2022) Liberty Media aveva annunciato come la Formula Uno si sarebbe sempre più tinta di “stelle e strisce” e, a quanto pare, i nuovi proprietari della massima categoria del motorsport sono assolutamente di parola. Oltre al già consolidato Gran Premio sul COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) e il prossimo Gran Premio di Miami (che farà il suo esordio nel weekend dell’8 maggio) dalvedremo una terzae, a quanto pare, si dovrebbe tenere a Las. La notizia arriva direttamente dallo Sport Business Journal che annuncia il possibile (anzi, molto probabile) sbarco della Formula Uno nella città più celebre del Nevada. Per essere più precisi si tratterebbe di un ritorno in quel di Las, dato che nel 1981 (vittoria di Alan Jones) e 1982 ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | Dario Del Fabro, di rientro dal Belgio, e nello specifico dal Seraing, giocherà con il Cittadella fino a… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, dal 2023 potremmo assistere ad un terzo GP negli Stati Uniti: vicina l’ufficialità per una gara a Las Vegas https://t.co… - OA_Sport : #F1, dal 2023 potremmo assistere ad un terzo GP negli Stati Uniti: vicina l’ufficialità per una gara a Las Vegas - annamariamoscar : 24zampe di Guido Minciotti. Anche Zegna dal 2023 abbandona la pellicceria: “Atto dovuto” - Mizius75 : RT @Gazzetta_it: F1 di nuovo a Las Vegas dal 2023? Dagli Usa: trattative avanzate, annuncio possibile entro giugno -

Ultime Notizie dalla rete : dal 2023

Le ipotesi di riforma cui si sta lavorando Ciò cui si sta lavorando è invece una sorta di Ape sociale (nella formula attuale resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022) per tutti a partire. ...Calcio 2022 -Serie C Girone C Tabellino partita Fidelis Andria - Catania Squadra in casa Fidelis Andria ... Zanchi dopo essere rimasto ai piedi dell'Etna pronto a tornare in campoprimo minuto. ..."Teniamo la Liguria al sicuro dalle discussioni politiche in vista del 2023 "Siamo passati dal 37% al 55%: hanno giudicato bene l’operato del presidente i cittadini visto che il partito Cambiamo è il ...Viviamo un periodo in cui la raccolta di sangue e plasma è ancora lontana dal periodo pre-Covid e occorre avvalersi di ogni richiamo che possa stimolare a donare la cittadinanza. Come Avis -ha ...