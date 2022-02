Everton, Van de Beek spiega i motivi della sua scelta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Van de Beek all’Everton: spiegati i motivi della decisione dell’ex obiettivo Juve. Ecco le dichiarazioni dell’olandese Van de Beek si è presentato all’Everton, spiegando la sua scelta di lasciare il Manchester United. Le sue parole: PAROLE – «La conversazione con Lampard è stata importante per me per scegliere l’Everton, è stata positiva. Ha detto che avremmo fatto un gran lavoro insieme, abbiamo le stesse idee di calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Van deall’ti idecisione dell’ex obiettivo Juve. Ecco le dichiarazioni dell’olandese Van desi è presentato all’ndo la suadi lasciare il Manchester United. Le sue parole: PAROLE – «La conversazione con Lampard è stata importante per me per scegliere l’, è stata positiva. Ha detto che avremmo fatto un gran lavoro insieme, abbiamo le stesse idee di calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : ??#Vandebeek e i motivi della sua scelta ?? - GelminiFederico : RT @junews24com: Van de Beek all'Everton: spiegati i motivi della decisione dell'ex obiettivo Juve - - gilnar76 : Van de Beek all’Everton: spiegati i motivi della decisione dell’ex obiettivo Juve #Finoallafine #Forzajuve… - junews24com : Van de Beek all'Everton: spiegati i motivi della decisione dell'ex obiettivo Juve - - 777Xsi : Donny van de Beek: 'La conversazione con Frank Lampard è stata importante per me per scegliere l'Everton - è stata… -

Ultime Notizie dalla rete : Everton Van Calciomercato: Everton. Lampard sorride, acquistato Dele Alli ... dove era arrivato a febbraio del 2015, è la prima aggiunta permanente per il nuovo allenatore dell'Everton, dopo il trasferimento in prestito per Donny van de Beek, arrivato dal Manchester United ...

UFFICIALE - Everton scatenato: preso Van de Beek ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'Everton con una nota ufficiale ha comunicato l'acquisto di Donny Van de Beek dal Manchester United L'Everton scatenato in queste ultime ore di mercato inglese. Ufficializzato l'arrivo del centrocampista olandese Donny Van de Beek. Il centrocampista arriva dal ...

Everton, Van de Beek spiega i motivi della sua scelta Calcio News 24 Everton, Van de Beek spiega i motivi della sua scelta Van de Beek si è presentato all’Everton, spiegando la sua scelta di lasciare il Manchester United. Le sue parole: PAROLE – «La conversazione con Lampard è stata importante per me per scegliere ...

'De komst van Alli lijkt slecht nieuws voor Van de Beek' Everton ging op Deadline Day aan de haal met Donny van de Beek. Pieter Zwart en Süleyman Öztürk bespreken het perspectief van de Oranje-international.

... dove era arrivato a febbraio del 2015, è la prima aggiunta permanente per il nuovo allenatore dell', dopo il trasferimento in prestito per Donnyde Beek, arrivato dal Manchester United ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'con una nota ufficiale ha comunicato l'acquisto di Donnyde Beek dal Manchester United L'scatenato in queste ultime ore di mercato inglese. Ufficializzato l'arrivo del centrocampista olandese Donnyde Beek. Il centrocampista arriva dal ...Van de Beek si è presentato all’Everton, spiegando la sua scelta di lasciare il Manchester United. Le sue parole: PAROLE – «La conversazione con Lampard è stata importante per me per scegliere ...Everton ging op Deadline Day aan de haal met Donny van de Beek. Pieter Zwart en Süleyman Öztürk bespreken het perspectief van de Oranje-international.