Era vaccinato l'insegnante che a Rende si è dato fuoco davanti alla Caserma dei Carabinieri (Di martedì 1 febbraio 2022) Prima delle 10 di ieri mattina, a Rende, un insegnante 33enne si è cosparso di benzina e si è dato alle fiamme davanti alla Caserma del Comando provinciale dei Carabinieri. Le sue condizioni sono molto gravi ed è stato trasferito al reparto ustioni del Cardarelli di Napoli. Diversi video sono circolati in rete mostrano la scena: il docente resta in piedi, avvolto dal fuoco, nessuno interviene per aiutarlo. All'improvviso sopraggiungono sulla scena due persone, che lavorano come gommisti nell'officina dall'altra parte della strada. Si chiamano Roberto Viatore, titolare dell'impresa, e Dmytro Berezyak, un suo collaboratore: i due spengono le fiamme con l'estintore, e tutto sembra essersi risolto. "Sarebbero bastati altri trenta secondi – dice Viatore a Fanpage.it – e ...

