Delia Duran crolla nel cuore della notte | Me ne devo andare | la crisi di nervi al Gf Vip

(Di martedì 1 febbraio 2022)pronta a lasciare il Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Arriva un momento diche la porta a decidere di mollare il reality. Nellasi confessa con Manila. “Vogliovia da qui. Perché la mia vita è fuori. Io qui volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e cheessere più forte. Ci sono riuscita, il mio compito era questo. Però voglio andarmene a testa alta e lasciare a voi la finale. Voi siete da quattro mesi qui dentro e meritate più di me la finalissima”, dice. “Il mio messaggio è arrivato, ho raccontato, condiviso e ho anche capito quello che dovevo capire. Adesso possovia da questo gioco. Stare qui è stato un regalo, ma mi basta così. Non ...

Advertising

VicolodelleNews : #GFVip 6: la vittoria di #Delia Duran e la scelta dei finalisti ha “spaccato” la Casa! Soleil Lulù Jessica Per le… - librafly1 : RT @evilmariahs1: Soleil Sorge che è passata dal vincere tutti i televoti al perdere contro Nathaly Caldonazzo, Kabir Bedi e Delia Duran.… - Alessia48764431 : RT @evilmariahs1: Soleil Sorge che è passata dal vincere tutti i televoti al perdere contro Nathaly Caldonazzo, Kabir Bedi e Delia Duran.… - LaFra2021 : RT @evilmariahs1: Soleil Sorge che è passata dal vincere tutti i televoti al perdere contro Nathaly Caldonazzo, Kabir Bedi e Delia Duran.… - blogtivvu : “Se sono mai andata con due uomini?”, Delia Duran risponde alla domanda piccante di Nathaly Caldonazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

conquista il pubblico e gli ex gieffininon ha trovato il favore solo del pubblico ma anche di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip che ieri sera hanno festeggiato la ...... e dopo la quarantena potrà riabbracciare Federica Calemme , mentre in casa è scoppiato il putiferio tra Soleil Sorge e, che ha battuto l'influencer al televoto e punta alla finale. ...Ieri è stata una puntata assai particolare del Grande Fratello Vip 6 perchè, candidata alla finale, è risultata essere Delia Duran, la donna che Alex Belli ha apparentemente tradito con Soleil Sorgé.Per una volta, dopo tanto tempo, nella casa del Grande Fratello Vip non si è parlato di relazioni riferendosi solo all’ormai vecchio trio formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.