Dayane Mello sostiene Soleil Sorge: “É innegabile, è stata una grande protagonista” (Di martedì 1 febbraio 2022) Dayane Mello è molto legata all’amica Soleil Sorge e in questi minuti proprio a lei ha dedicato un post sul suo profilo social per sostenerla: “per me merita di essere la prima finalista!” Dayane Mello, grande amica di Soleil Sorge, la difende a spada tratta e la sostiene. Pochi minuti fa la modella ha pubblicato una storia Instagram dove ha espresso il suo parere sul fatto che Soleil non sia stata eletta dai coinquilini come preferita per concorrere per il posto di prima finalista al grande Fratello Vip. Infatti a salire sul podio delle votazioni sono Delia Duran (preferita del pubblico), Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Il prossimo lunedì uno di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 febbraio 2022)è molto legata all’amicae in questi minuti proprio a lei ha dedicato un post sul suo profilo social per sostenerla: “per me merita di essere la prima finalista!”amica di, la difende a spada tratta e la. Pochi minuti fa la modella ha pubblicato una storia Instagram dove ha espresso il suo parere sul fatto chenon siaeletta dai coinquilini come preferita per concorrere per il posto di prima finalista alFratello Vip. Infatti a salire sul podio delle votazioni sono Delia Duran (preferita del pubblico), Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Il prossimo lunedì uno di ...

