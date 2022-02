Davide Silvestri e Manila trovano un foglio misterioso al GF Vip, la regia interviene: “Subito in confessionale!” (Di martedì 1 febbraio 2022) Dalla casa del GF Vip alla Casa di Carta è un attimo. Alex Belli ha rivelato di aver lasciato dei biglietti per Delia nascosti in cucina e stamani Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan hanno trovato un foglio misterioso. Ovviamente non si tratta di un ricordino di Alex, ma di qualcosa di diverso. Sul retro del pezzo di carta si legge chiaramente ‘colazione 1/2’ (come se fosse qualcosa della produzione) e dall’altro invece c’è un testo abbastanza lungo, ma illeggibile dalle registrazioni del live. Davide Silvestri cerca di nascondere il ‘reperto’. Manila ha preso in mano il foglio, ha iniziato a ridere ed ha indicato delle frasi a Davide Silvestri e Miriana, che hanno ... Leggi su biccy (Di martedì 1 febbraio 2022) Dalla casa del GF Vip alla Casa di Carta è un attimo. Alex Belli ha rivelato di aver lasciato dei biglietti per Delia nascosti in cucina e stamaniNazzaro e Miriana Trevisan hanno trovato un. Ovviamente non si tratta di un ricordino di Alex, ma di qualcosa di diverso. Sul retro del pezzo di carta si legge chiaramente ‘colazione 1/2’ (come se fosse qualcosa della produzione) e dall’altro invece c’è un testo abbastanza lungo, ma illeggibile dalle registrazioni del live.cerca di nascondere il ‘reperto’.ha preso in mano il, ha iniziato a ridere ed ha indicato delle frasi ae Miriana, che hanno ...

Advertising

StraNotizie : Davide Silvestri e Manila trovano un foglio misterioso al GF Vip, la regia interviene: “Subito in confessionale!” - DenisDecorte : #gfvip , Manila Nazzaro trova uno strano foglio, Davide Silvestri e Miriana Trevisan basiti, la regia stacca: ecco… - IsaeChia : #GfVip 6, Manila Nazzaro trova uno strano foglio, Davide Silvestri e Miriana Trevisan basiti, la regia stacca: ecco… - EmanuelaErre : Davide Silvestri (che non si chi sia) è passato dalle soap opera alla vita da operaio e dice: 'Lavorare non è una v… - magrobiondosecs : RT @PUNGOLO1962: BARU' E DAVIDE SILVESTRI IMITANO ALEX BELLI E DELIA DURAN #GFvip -