Cosa racconta lo scontro all'Onu sull'Ucraina (Di martedì 1 febbraio 2022) Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è consumato un passaggio del confronto tra modelli — democrazie contro autoritarismi — quando lunedì 31 gennaio gli Stati Uniti hanno chiesto di intavolare la discussione sulla crisi innescata dall'ammassamento di truppe russe lungo il confine ucraino. Mosca ha provato a usare una disposizione tecnica per far saltare la discussione, Pechino si è accodata dicendo che in questo momento sarebbe stata preferibile una "diplomazia quieta" piuttosto che un dibattito pubblico che rischiava di trasformarsi in scontro diplomatico. India, Kenya e Gabon si sono astenute, mentre altri dieci Paesi hanno votato per far procedere il dibattito tra i vari rappresentanti — dove gli Stati Uniti hanno avanzato in ambito onusiano le preoccupazioni internazionali sul rischio di un attacco russo contro l'Ucraina. La posizione indiana è un ...

