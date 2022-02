Cisterna | 22enne tossicodipedente chiama 112 | voglio morire

(Di martedì 1 febbraio 2022) Untossicodipendenteil 112: “”. Salvato dagli operatori: aveva da poco perso il padre. Colpito dal male di vivere. Non ce la faceva più ad affrontare la sua situazione familiare e intendeva porre fine alla sua vita: 22 anni di, orfano da poco del padre hato la Centrale Operativa 112 del Reparto Territoriale di Aprilia affermando di volersi uccidere. L’operatore ha cercato di tenere viva l’attenzione del ragazzo nel suo intento cercando di parlare e capire le sue problematiche di tossicodipendenza. Nel mentre è stato inviato sul posto una pattuglia della Stazione diinsieme al personale del 118 che sono riusciti a localizzare il giovane e a prestargli i primi soccorsi. Ilè stato trasportato al ...

