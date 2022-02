Canzoni Sanremo 2022: il testo di «Duecentomila ore» di Ana Mena (Di martedì 1 febbraio 2022) Ana Mena Dalla Spagna con furore. Ana Mena segna un elemento di discontinuità tra i big del Festival: l’artista, al suo debutto assoluto all’Ariston, non è infatti di origini italiane. Ma la musica nostrana – assicura lei – risuona nelle sue orecchie da quando era bambina. Già voce di alcuni tormentoni estivi, Ana sarà in gara con “Duecentomila ore“, un brano che – ha spiegato - “parla di una storia d’amore particolare che inizia e finisce presto. Ha una malinconia e una base sensuale, ti entra in testa subito“. Duecentomila ore di R. Pagliarulo – S. Tognini – F. Abbate – R. Pagliarulo Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Diana/Spiraglio di Periferia – Milano – Salerno Sola io ti aspetterò A cena da sola In mezzo al fumo di mille parole Di Canzoni che non hanno età Sulla pelle il tuo sapore Non ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022) AnaDalla Spagna con furore. Anasegna un elemento di discontinuità tra i big del Festival: l’artista, al suo debutto assoluto all’Ariston, non è infatti di origini italiane. Ma la musica nostrana – assicura lei – risuona nelle sue orecchie da quando era bambina. Già voce di alcuni tormentoni estivi, Ana sarà in gara con “ore“, un brano che – ha spiegato - “parla di una storia d’amore particolare che inizia e finisce presto. Ha una malinconia e una base sensuale, ti entra in testa subito“.ore di R. Pagliarulo – S. Tognini – F. Abbate – R. Pagliarulo Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Diana/Spiraglio di Periferia – Milano – Salerno Sola io ti aspetterò A cena da sola In mezzo al fumo di mille parole Diche non hanno età Sulla pelle il tuo sapore Non ...

