Bombarda l' ex moglie di messaggi e la pedina | condannato a un anno per stalking

(Di martedì 1 febbraio 2022) PESARO - Venticinquee telefonate al giorno, quattro episodi in cui si era fatto trovare dov'era l'ex, finisce a processo per atti persecutori . Ieri la discussione con rito abbreviato,...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bombarda moglie

corriereadriatico.it

Ieri la discussione con rito abbreviato, con condanna a un anno, davanti al Gup di Pesaro , per un uomo di 47 anni, operatore sanitario accusato di stalking nei confronti della expesarese di ...... e sottolineano che la "pandemia della menzogna", attraverso diversi mezzi, "le nostre ... san Giuseppe viene presentato come un "modello di rispetto" per la, poiché l'ha protetta, si è ...PESARO - Venticinque messaggi e telefonate al giorno, quattro episodi in cui si era fatto trovare dov’era l’ex moglie, finisce a processo per atti persecutori. Ieri la discussione con rito abbreviato, ...La richiesta di aiuto da Aleppo. Da diversi giorni ad Hasaka, città nel nord-est della Siria, sono in corso combattimenti tra le Forze Democratiche Siriane, la coalizione anti-IS ...