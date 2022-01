Uno di noi sta mentendo: trama, data di uscita, trailer, cast e numero puntate delle serie Netflix (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mancano pochi giorni e presto su Netflix arriverà una nuova serie tv. Stiamo parlando di ‘Uno di noi sta mentendo‘, un nuovo sceneggiato che è tratto dall’omonimo romanzo di Karen McManus, prodotta da Peacock, con la sceneggiatura affidata a Erica Saleh. Quando esce su Netflix la serie tv Uno di noi sta mentendo? La serie tv, Uno di noi sta mentendo, arriverà su Netflix il prossimo 18 febbraio e sarà composta da ben 8 episodi. Nel cast: Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Marianly Tejada, Cooper van Grooter, Barret Carnhan e Mark McKenna. trama e anticipazioni serie tv Uno di noi sta mentendo La serie, che approderà su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mancano pochi giorni e presto suarriverà una nuovatv. Stiamo parlando di ‘Uno di noi sta‘, un nuovo sceneggiato che è tratto dall’omonimo romanzo di Karen McManus, prodotta da Peacock, con la sceneggiatura affia Erica Saleh. Quando esce sulatv Uno di noi sta? Latv, Uno di noi sta, arriverà suil prossimo 18 febbraio e sarà composta da ben 8 episodi. Nel: Annalisa Cochrane, Chibuikem Uche, Marianly Tejada, Cooper van Grooter, Barret Carnhan e Mark McKenna.e anticipazionitv Uno di noi staLa, che approderà su ...

