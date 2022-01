Tragedia a Catanzaro, auto si ribalta sulla SS106: muoiono due giovani di Roccella NOMI (Di lunedì 31 gennaio 2022) Due ventinovenni, Davide Origlia e Gabriele Origlia (cugini originari di Locri e residenti a Roccella) sono morti sul colpo in un incidente stradale sulla SS106 nel catanzarese . Una squadra dei ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 31 gennaio 2022) Due ventinovenni, Davide Origlia e Gabriele Origlia (cugini originari di Locri e residenti a) sono morti sul colpo in un incidente stradalenel catanzarese . Una squadra dei ...

Advertising

ilregginoit : Il sinistro è avvenuto nella notte a San Sostene, in provincia di Catanzaro. Al momento non è chiaro se nel sinistr… - bizcommunityit : Covid 19: tragedia in Calabria, morta la bimba che da Catanzaro era stata trasferita a Roma - infoitinterno : Covid 19: tragedia in Calabria, morta la bimba che da Catanzaro era stata trasferita a Roma - S1Tv : Covid 19: tragedia in Calabria, morta la bimba che da Catanzaro era stata trasferita a Roma -