Sherlock su La7 non va in onda il 31 gennaio e slitta ancora, al suo posto torna Propaganda Live (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'appuntamento con Sherlock su La7 può attendere. Stasera, lunedì 31 gennaio, doveva andare in onda il primo episodio della serie cult britannica, anticipata anche da un promo televisivo. Nelle ultime ore, però, si appreso che le indagini del detective Holmes verranno rimandate. Lo slittamento è solo di una settimana, per fortuna: stasera, infatti, torna in onda Propaganda Live, che recupera la puntata della scorsa settimana. Il programma d'informazione presenterà una serata dedicata alla settimana che ha portato Sergio Mattarella a essere rieletto Presidente della Repubblica. Ospite di puntata il giornalista Filippo Ceccarelli. In studio anche l'attrice Antonella Attili che si esibirà con un nuovo monologo. Interverrà anche Andrea Pennacchi con ...

Ultime Notizie dalla rete : Sherlock La7 Programmi Tv lunedì 31 gennaio 2022: ecco tutti i consigli di Velvet ...25 - Freedom oltre il confine (Show) condotto da Roberto Giacobbo Rete 4 - ORE 21:20 - Quarta repubblica (Approfondimento) condotto da Nicola Porro La7 - ORE 21:20 - Sherlock (SerieTV) Tv8 - ORE 21:...

Su La7 arriva Sherlock Gli episodi sono disponibili anche on demand su www.la7.it/sherlock e in streaming su www.la7.it .

Sherlock - Da lunedì 31 gennaio alle 21.15 La7 Stasera in tv, 31 gennaio: ultima puntata Non mi lasciare contro GF Vip Stasera in televisione, programmi del 31 gennaio: Grande Fratello Vip, ultima puntata fiction Non mi lasciare Cosa andrà in onda stasera, lunedì 31 ...

