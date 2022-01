"Se prendo il Covid". Amadeus, una spiazzante confessione: Rai in ansia, un gigantesco salto nel buio? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Festival di Sanremo scalda i motori per la partenza della 72esima edizione, la terza diretta e condotta da Amadeus. Rispetto allo scorso anno, la kermesse vuole tornare il più possibile alla normalità: il Covid non è ancora alle spalle, ma grazie al vaccino la situazione è radicalmente cambiata in meglio, consentendo quindi di riavere il pubblico al teatro Ariston. Resta però lo spauracchio Covid: nel caso in cui un cantante dovesse risultare positivo, rimarrà comunque in gara ma ovviamente non si esibirà sul palco e verrà mandata in onda una registrazione fatta durante le prove. Non a caso Amadeus ha raccomandato ai cantanti di pensare anche al look quando si esibiscono a porte chiuse in vista dell'esibizione vera e propria. Ma se a risultare positivo fosse proprio il padrone di casa? In quella circostanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Festival di Sanremo scalda i motori per la partenza della 72esima edizione, la terza diretta e condotta da. Rispetto allo scorso anno, la kermesse vuole tornare il più possibile alla normalità: ilnon è ancora alle spalle, ma grazie al vaccino la situazione è radicalmente cambiata in meglio, consentendo quindi di riavere il pubblico al teatro Ariston. Resta però lo spauracchio: nel caso in cui un cantante dovesse risultare positivo, rimarrà comunque in gara ma ovviamente non si esibirà sul palco e verrà mandata in onda una registrazione fatta durante le prove. Non a casoha raccomandato ai cantanti di pensare anche al look quando si esibiscono a porte chiuse in vista dell'esibizione vera e propria. Ma se a risultare positivo fosse proprio il padrone di casa? In quella circostanza ...

