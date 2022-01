Sassuolo, Carnevali: «L’Inter la prima a muoversi per Scamacca-Frattesi» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il diretto sportivo del Sassuolo Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul futuro di Scamacca e Frattesi Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul mercato neroverde del futuro: Scamacca-Frattesi – «L’Inter è stata una delle prime a muoversi. Ci sono anche altri club, qualche società straniera lo voleva subito ma abbiamo fatto resistenza, anche perché abbiamo già ceduto Boga. Aspetteremo il periodo estivo anche per Frattesi». DEFREL – «Ne abbiamo parlato oggi con la Samp, ma per noi è un giocatore di qualità e privarsene è un grande sacrificio. Non c’erano le condizioni per rimpiazzarlo». LUCCA – «Non siamo riusciti a trovare le condizioni ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il diretto sportivo delha parlato ai microfoni di Sky Sport sul futuro di, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul mercato neroverde del futuro:– «è stata una delle prime a. Ci sono anche altri club, qualche società straniera lo voleva subito ma abbiamo fatto resistenza, anche perché abbiamo già ceduto Boga. Aspetteremo il periodo estivo anche per». DEFREL – «Ne abbiamo parlato oggi con la Samp, ma per noi è un giocatore di qualità e privarsene è un grande sacrificio. Non c’erano le condizioni per rimpiazzarlo». LUCCA – «Non siamo riusciti a trovare le condizioni ma ...

