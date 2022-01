Salernitana, ufficiali altri due colpi in attacco: ecco Mousset e Mikael (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non si ferma la Salernitana, che in questi giorni ha compiuto una vera rivoluzione di mercato per provare a centrare l’obiettivo salvezza in serie A. Il direttore sportivo Walter Sabatini ha completato l’operazione con lo Sheffield United per l’arrivo in prestito di Lys Emilien Mousset, attaccante classe ’96 che quest’anno ha totalizzato sette presenze e tre gol in Championship. Mousset – si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club – indosserà la maglia numero 99. Contestualmente la Salernitana ha annunciato anche il raggiungimento dell’accordo con il Recife per il prestito con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive dell’attaccante classe ‘99 Mikael Filipe Viana de Sousa. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non si ferma la, che in questi giorni ha compiuto una vera rivoluzione di mercato per provare a centrare l’obiettivo salvezza in serie A. Il direttore sportivo Walter Sabatini ha completato l’operazione con lo Sheffield United per l’arrivo in prestito di Lys Emilien, attaccante classe ’96 che quest’anno ha totalizzato sette presenze e tre gol in Championship.– si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club – indosserà la maglia numero 99. Contestualmente laha annunciato anche il raggiungimento dell’accordo con il Recife per il prestito con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive dell’attaccante classe ‘99Filipe Viana de Sousa. L'articolo proviene da ...

