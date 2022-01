Recensione Libro – Perché hai paura? – di Jerome Loubry

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 31 gennaio 2022) L’isola è il rifugio contro ladella realtà, una dipendenza che non si può evitare. Ladi perdere chi si ama perseguita un po’ tutti, e quando questo avviene non si è mai pronti. C’è chi continua la propria vita normalmente, confidando nella vicinanza della persona scomparsa e affidandosi a tutte le forze divine per andare avanti; c’è chi non se ne fa una ragionela mancanza è più forte di ogni altra cosa e rimane bloccato: pensa in continuazione al passato, a quello che avrebbe potuto o dovuto fare per evitare la tragedia, il ‘non aver fatto abbastanza’ diventa il chiodo fisso. Bloccati in un loop ad ogni passo di vita. Ma ahimè c’è di peggiola nostra mente è imprevedibile: purtroppo può accadere che la persona che ha subito la perdita crei altre realtà facendone di essa un ...