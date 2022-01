Quando la moda cambia la società: Carrie Hammer e la disabilità in passerella (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ogni settimana, vi raccontiamo la storia di un capo d'abbigliamento, una sfilata o un aneddoto dell'industria moda che ha fatto fare un sostanziale passo avanti alla società. Questo lunedì ricordiamo la prima sfilata ad aver portato una modella disabile sulla passerella della New York Fashion Week Leggi su vanityfair (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ogni settimana, vi raccontiamo la storia di un capo d'abbigliamento, una sfilata o un aneddoto dell'industriache ha fatto fare un sostanziale passo avanti alla. Questo lunedì ricordiamo la prima sfilata ad aver portato una modella disabile sulladella New York Fashion Week

Advertising

_irenona : Ma sta moda di schiaffarsi il rossetto fuori dai contorni non poteva uscire 10 anni fa, quando cominciavo timidamen… - LukaFallica : Caro Tom quando andava di moda questa cravatta, Dan Marino giocava ancora! #nfl - pino_nostro : RT @Cami71Michele: @elturro666 @Paola91333281 @arlig67 @mmax_g Si si...vero Però non pensi che sarebbe stato meglio morire subito? Invece l… - Cami71Michele : @elturro666 @Paola91333281 @arlig67 @mmax_g Si si...vero Però non pensi che sarebbe stato meglio morire subito? Inv… - miss_romy88 : @Link4Universe Avevo appena visto un tweet sulla moda di rivelare il sesso del nascituro inscenando una lotta tra d… -