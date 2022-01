Morta Silvia Maestrelli | l' enologa originaria di Firenze aveva 54 anni

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il mondo vinicolo è in lutto per la scomparsa di. La notae imprenditrice ,di ,54ed èlo scorso 28 gennaio a Milano, dopo una lunga malattia. ...

Advertising

Silvia_Teofilo : RT @RobiVil: Mentre si cercava di spiegare che omicron non colpisce solo le alte vie aeree perché non è un raffreddore, è più lieve di delt… - repubblica : La battaglia di Silvia Gambadoro: 'Mia sorella è morta di Aids a 45 anni, così ho incastrato il suo untore'… - laviniamainardi : RT @Corriere: Morta Maestrelli, l’enologa pioniera del vino dell’Etna: «Sei stata un faro» - sabsacc : La battaglia di Silvia Gambadoro: 'Mia sorella è morta di Aids a 45 anni, così ho incastrato il suo untore'… - Piergiulio58 : La battaglia di Silvia Gambadoro: 'Mia sorella è morta di Aids a 45 anni, così ho incastrato il suo untore'. -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Silvia

La nota enologa e imprenditrice , originaria di , aveva 54 anni ed èlo scorso 28 gennaio a Milano, dopo una lunga malattia. Leggi anche >Maestrelli , nata e cresciuta a Firenze, si era ...Lutto nel mondo dell'imprenditoria: èMaestrelli , enologa di origine toscana e milanese di adozione da un quindicennio trapiantata sull'Etna. Aveva 54 anni. Aveva deciso di investire in Sicilia ed era divenuta pioniera tra i ...Il mondo vinicolo è in lutto per la scomparsa di Silvia Maestrelli. La nota enologa e imprenditrice, originaria di Firenze, aveva 54 anni ed è morta lo scorso 28 gennaio a Milano, ...Lutto nel mondo dell'imprenditoria: è morta Silvia Maestrelli , enologa di origine toscana e milanese di adozione da un quindicennio trapiantata sull'Etna.