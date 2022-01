Meteo Roma del 31-01-2022 ore 06:10 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la apri oggi al nord al mattino tempo stabile con nebbie e nubi basse tra Liguria e finora Padana sereno altrove al pomeriggio maggiori aperture con ancora nuvolosità irregolare sulla Liguria in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Ancora basse sui medesimi settori al centro al mattino tempo stabile Economy basse specie su Toscana Umbria sereno altrove al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile nuvolosità in progressivo aumento nel corso delle ore notturne Al Sud al mattino cielo in prevalenza soleggiato e su tutti i settori al pomeriggio atteso qualche innocua del segmento su Campania Calabria e isole maggiori in serata non sono previste variazioni di rilievo maggiori addensamenti sui versanti tirrenici ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la apri oggi al nord al mattino tempo stabile con nebbie e nubi basse tra Liguria e finora Padana sereno altrove al pomeriggio maggiori aperture con ancora nuvolosità irregolare sulla Liguria in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Ancora basse sui medesimi settori al centro al mattino tempo stabile Economy basse specie su Toscana Umbria sereno altrove al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile nuvolosità in progressivo aumento nel corso delle ore notturne Al Sud al mattino cielo in prevalenza soleggiato e su tutti i settori al pomeriggio atteso qualche innocua del segmento su Campania Calabria e isole maggiori in serata non sono previste variazioni di rilievo maggiori addensamenti sui versanti tirrenici ...

Advertising

tincho_ps88 : RT @Roma: ??Mattina coperto con debole pioggia, pomeriggio coperto con possibili pioviggini, sera nubi sparse con possibili piovaschi. ??Tem… - ukrainkanada3 : RT @UkrainkaNada: Stadio del razzo cinese in caduta libera fotografato nel cielo di Roma. 9 Regioni in allerta - Roma : ??Mattina coperto con debole pioggia, pomeriggio coperto con possibili pioviggini, sera nubi sparse con possibili pi… - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Meteo a #Roma: le previsioni di oggi 30 gennaio -