Maxitruffa da 440 mln sui sostegni Covid a imprese e commercianti. 78 indagati (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto che i fondi sono finiti in modo illecito nelle mani di professionisti e imprese che non dovevano ottenerli. Nelle intercettazioni dicevano di non sapere più ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto che i fondi sono finiti in modo illecito nelle mani di professionisti eche non dovevano ottenerli. Nelle intercettazioni dicevano di non sapere più ...

Advertising

infoitinterno : Maxitruffa da 440 milioni sui bonus, gli indagati: «Il Covid porta bene, sono diventato uno squalo» - lupazzottu : RT @Cavalodiritorno: Maxitruffa da 440 milioni di Euro bonus facciate e sostegno agli affitti. Mi auguro che adesso si parli dei furbetti d… - n_piera : RT @Phastidio: Il nuovo miracolo italiano «Il Covid ha portato bene, non so più dove aprire i conti»: 80 indagati per la maxitruffa sul dl… - RADIOBRUNO1 : 78 le persone indagate e 35 le misure cautelari emesse dal gip ???? #maxitruffa #decretorilancio #GuardiadiFinanza… - alberto_dalto : RT @Phastidio: Il nuovo miracolo italiano «Il Covid ha portato bene, non so più dove aprire i conti»: 80 indagati per la maxitruffa sul dl… -