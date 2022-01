Mascherine all’aperto per altri dieci giorni e discoteche ancora chiuse: le decisioni del Consiglio dei Ministri (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’obbligo di indossare le Mascherine all’aperto in presenza di potenziali assembramenti resta, ma solo per una decina di giorni: il governo – riunito oggi nel Consiglio dei Ministri – ha intenzione di rinnovare le misure in scadenza. Secondo fonti da Palazzo Chigi, nel prossimo Cdm di mercoledì dovrebbe arrivare un nuovo decreto Covid, con il quale verrà data copertura normativa all’ordinanza per la proroga di Mascherine all’aperto, oltre alla chiusura delle discoteche. Verranno inoltre affrontate altre questioni, come quella relativa alle quarantene a scuola e alla durata del Green Pass per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino. Mascherine all’aperto, la proroga fino al 10 febbraio Quanto alle ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’obbligo di indossare lein presenza di potenziali assembramenti resta, ma solo per una decina di: il governo – riunito oggi neldei– ha intenzione di rinnovare le misure in scadenza. Secondo fonti da Palazzo Chigi, nel prossimo Cdm di mercoledì dovrebbe arrivare un nuovo decreto Covid, con il quale verrà data copertura normativa all’ordinanza per la proroga di, oltre alla chiusura delle. Verranno inoltre affrontate altre questioni, come quella relativa alle quarantene a scuola e alla durata del Green Pass per chi ha fatto anche la terza dose di vaccino., la proroga fino al 10 febbraio Quanto alle ...

Advertising

repubblica : Mascherine all'aperto e discoteche: stretta per altri 10 giorni. Ecco tutte le regole da domani [di Viola Giannoli] - fanpage : ?? Il Governo ha deciso: le mascherine all'aperto restano obbligatorie e le discoteche chiuse. Vediamo insieme tutte… - rtl1025 : ?? Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di #mascherine all'aperto e la chiusura delle #discoteche. E'… - SamGibili1 : RT @OrtigiaP: ormai fanno come gli pare e chissenefrega delle norme di legge e delle procedure... 10 gg in più di mascherine all'aperto i… - fattoquotidiano : Il primo Cdm post-Quirinale è light: dopo mezz’ora di riunione il governo decide la proroga per dieci giorni delle… -