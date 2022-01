Mahmood e Blanco: «La libertà di stare su un palco» (Di martedì 1 febbraio 2022) L’annuncio della loro presenza sul palco dell’Ariston ha un po’ sorpreso, ma in realtà l’idea dell’accoppiata suona già come una candidatura alla vittoria finale. Uno – Mahmood – il festival l’ha già conquistatonel 2019 a sorpresa e con grande scorno del favoritissimo Ultimo, l’altro, il bresciano Blanco è stato la grande rivelazione del 2021, con album e singoli fra i più scaricati e venduti. Se aggiungete che Brividi sembra un pezzo costruito con abilità e metodo, nonché con grande attenzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 febbraio 2022) L’annuncio della loro presenza suldell’Ariston ha un po’ sorpreso, ma in realtà l’idea dell’accoppiata suona già come una candidatura alla vittoria finale. Uno –– il festival l’ha già conquistatonel 2019 a sorpresa e con grande scorno del favoritissimo Ultimo, l’altro, il brescianoè stato la grande rivelazione del 2021, con album e singoli fra i più scaricati e venduti. Se aggiungete che Brividi sembra un pezzo costruito con abilità e metodo, nonché con grande attenzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

