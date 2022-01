M5s | Conte e Di Maio l' uno contro l' altro armato Epilogo | chiarimento o scissione

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Frattura anche nel M5s con ex premier e ministro degli Esteri su fronti opposti. Entrambi parlano di tradimento e rivendicano l'esistenza di uninterno. Rischioe rapporto con ...

È incredibile che il Movimento che ha fatto della democrazia il proprio mantra usi le picconate social - e ha concluso con una frecciatina diretta a- . La repressione o la genuflessione ...Frattura anche nelcon ex premier e ministro degli Esteri su fronti opposti. Entrambi parlano di tradimento e rivendicano l'esistenza di un chiarimento interno. Rischio scissione e rapporto con ..."La Casellati si è indebolita anche perché M5s e Pd non hanno partecipato al voto". Maurizio Gasparri è un fiume in ...Sergio Mattarella è il nuovo, vecchio, presidente della nostra Repubblica. Da un paio d’anni almeno la sua figura ha assunto i tratti del ...