Libano vs Iraq: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con tre partite rimaste nel terzo turno delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022 in Asia, sia il Libano che l’Iraq si trovano con una possibilità esterna in un posto per un playoff nella migliore delle ipotesi quando le due squadre si incontreranno martedì 1 febbraio al Saida Municipal Stadium di Sidon. I Cedars hanno perso le ultime tre gare di qualificazione e si trovano a quattro punti dagli Emirati Arabi Uniti (UAE) per un posto nel quarto turno, mentre i Lions of Mesopotamia sono ancora senza vittorie in questa fase a gironi, dopo aver perso 1-0 ai loro acerrimi rivali l’Iran. Il calcio di inizio di Libano vs Iraq è previsto alle 13 Prepartita Libano vs Iraq: a che punto sono le due squadre? Libano Hanno fatto degli sforzi valorosi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con tre partite rimaste nel terzo turno delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022 in Asia, sia ilche l’si trovano con unatà esterna in un posto per un playoff nella migliore delle ipotesi quando le due squadre si incontreranno martedì 1 febbraio al Saida Municipal Stadium di Sidon. I Cedars hanno perso le ultime tre gare di qualificazione e si trovano a quattro punti dagli Emirati Arabi Uniti (UAE) per un posto nel quarto turno, mentre i Lions of Mesopotamia sono ancora senza vittorie in questa fase a gironi, dopo aver perso 1-0 ai loro acerrimi rivali l’Iran. Il calcio di inizio divsè previsto alle 13 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Hanno fatto degli sforzi valorosi ...

