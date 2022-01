L'Eredità, l'ex professoressa Eleonora rimpiazza Samira e Andrea: è festa con Enrico (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lunedì vincente quello de L'Eredità che dopo un lunghissimo periodo di assenza ritrova la vittoria e lo fa in un periodo decisamente particolare. Da un paio di giorni gli spettatori hanno notato l'assenza dei professori Andrea Cerelli e Samira Lui, ma Flavio Insinna non ha fornito spiegazioni in merito. E se nella puntata di domenica 30 gennaio il conduttore se l'è dovuta cavare da solo, in quella del 31 gennaio Insinna ha potuto fare affidamento sul ritorno di una storica professoressa: Eleonora Cortini. Proprio quest'ultima ha avuto l'onore di brindare al trionfo del campione Enrico che è riuscito a risolvere la Ghigliottina con le parole: Mare, Notte, Perdere, Padrone, Verbo! L'Eredità, Eleonora Cortini al posto dei professori ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lunedì vincente quello de L'che dopo un lunghissimo periodo di assenza ritrova la vittoria e lo fa in un periodo decisamente particolare. Da un paio di giorni gli spettatori hanno notato l'assenza dei professoriCerelli eLui, ma Flavio Insinna non ha fornito spiegazioni in merito. E se nella puntata di domenica 30 gennaio il conduttore se l'è dovuta cavare da solo, in quella del 31 gennaio Insinna ha potuto fare affidamento sul ritorno di una storicaCortini. Proprio quest'ultima ha avuto l'onore di brindare al trionfo del campioneche è riuscito a risolvere la Ghigliottina con le parole: Mare, Notte, Perdere, Padrone, Verbo! L'Cortini al posto dei professori ...

