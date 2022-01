(Di martedì 1 febbraio 2022) Lasaluta. Il club bianconero ha comunicato che il gallese terminerà la stagione con la maglia dei. Come si legge nella nota ufficiale “il centrocampista sial club scozzese con la formula del. Arrivato dall’Arsenal nel 2019,sveste la maglia bianconera dopo 70 presenze, impreziosite da sei reti, di cui una messa a segno in Champions League, nella trasferta in casa della Lokomotiv Mosca, e cinque in campionato contro Verona, Spal e Inter, Sassuolo e Sampdoria”. “La più importante, forse, è quella messa a segno contro l’Inter l’8 marzo 2020, in un Allianz Stadium per la prima volta vuoto a causa della pandemia. In quel match per altro, oltre al gol,firmò anche ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, Aaron #Ramsey sempre più verso il @RangersFC in prestito con diritto di riscatto - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, si chiude per la cessione di Aaron #Ramsey ai @RangersFC - tvdellosport : ?? Nonostante abbia già rifiutato diverse proposte, la #Juventus proverà fino alla fine a trovare una sistemazione a… - sportface2016 : #Juventus | Aaron #Ramsey si trasferisce in prestito ai Glasgow #Rangers - _Sport_Calcio_ : ?? UFFICIALE Aaron Ramsey lascia la Juventus: è un giocatore del @RangersFC ?? I dettagli dell'accordo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Aaron

La nota dellae i dettagli Lacon un comunicato ha ufficializzato la cessione diRamsey al Glasgow Rangers. La nota del club: ...Saluta lail centrocampista galleseRamsey che ha accettato l'offerta degli scozzesi del Rangers Glasgow. Annuncio del club torinese in serata. window.eventDFPready?googletag.cmd.push(function(){...Rangers have tonight confirmed the arrival of Aaron Ramsey on loan from Serie A powerhouse Juventus. Ramsey was not short on offers as Monday's deadline approached, with a host of Premier League teams ...Wales international Aaron Ramsey has joined Rangers on loan until the end of the season, the Scottish champions have confirmed.