Inail | 1 221 denunce di morti sul lavoro nel 2021

Agenzia ANSA

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'tra gennaio e dicembre 2021 sono state 555.236 (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.delle quali con esito mortale ( - 3,9%). In aumento le patologie di origine professionale ...Non conteggiati i casi di contagi mortali da Covid Morti sul lavoro in Italia, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'nel 2021 sono state 1., 49 in meno rispetto alle 1.270 registrate nel 2020 ( - 3,9%). Il confronto tra il 2020 e il 2021 degli open data mensili richiede però cautela, in quanto i dati delle ...Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail tra gennaio e dicembre 2021 sono state 555.236 (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.221 delle quali con esito mortale (-3,9%). In ...Le denunce di infortunio presentate all'Istituto tra gennaio e dicembre sono oltre 555 mila (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), in aumento le patologie di origine professionale denunciate ( ...