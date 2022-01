Il Paradiso delle Signore 6 | spoiler 3 febbraio | la soap opera potrebbe essere cancellata a causa del Tg1

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Nuovo possibile cambio di programmazione per il, che nel daytime continua ogni giorno a registrare ottimi ascolti. Giovedì 32022, la Rai,concedere uno spazio speciale al Tg 1 dedicato agli avvenimenti della politica italiana, a seguito della rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Il6, cambio programmazione di Rai 1 Il palinsesto della rete ammiraglia Rai, questa settimana è stato totalmente stravolto, da alcuni speciali del Tg1. I telespettatori hanno potuto seguire in diretta gli avvenimenti della politica, riguardanti le votazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. (l’articolo continua dopo la foto.) Sabato sera, è arrivata la fumata ...

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni: Vittorio in crisi, confessione inaspettata - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 gennaio 2022

Nuovo possibile cambio di programmazione per il Paradiso delle Signore, che nel daytime continua ogni giorno a registrare ottimi ascolti. Giovedì 3 febbraio 2022, la Rai, potrebbe concedere uno spazio ...Il paradiso delle signore torna nella programmazione di Rai1 per occupare il suo consueto spazio pomeridiano a partire dal pomeriggio di lunedì 31 gennaio 2022. Le nuove puntate della soap sbarcano al ...