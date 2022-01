Hellas Verona | Praszelik e la maglia 88 | la scelta che fa discutere

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il neo arrivato in casaha scelto lanumero 88:che ha fatto, ma non i sostenitori della curva sud Ha destato molto scalpore ladel numero 88 per il centrocampista polaccodell’. All’annuncio, sotto alla foto postata dalla società sono arrivati i primi commenti. Quelli della Curva Sud, tifosi di estrema destra, hanno esultato con commenti entusiasti: «Onore» e «Mi sei già simpatico» i più ‘importanti’. L’88 è il numero che i neonazisti utilizzano per dire «Heil Hitler» ed ecco dunque lo scalpore dietro alla. Considerando anche il luogo di nascita del ragazzo. Nella storia anche Buffon e Borriello avevano utilizzato ...

I tifosi di estrema destra della Curva Sud del Verona hanno visto come 'un omaggio a Hitler' la scelta del nuovo centrocampista polacco dell'Hellas Verona, Mateusz Praszelik, di usare la maglia con il numero 88.

I tifosi di estrema destra della Curva Sud delhanno visto come " un omaggio a Hitler " la scelta del nuovo centrocampista polacco dell', Mateusz Praszelik , di usare la maglia con il numero 88. Perché l'88, negli ambienti neonazisti, ...Il ventunenne era arrivato nel 2019 dall'e lascia per il momento i rosanero, dove ha esordito tra i professionisti, con quaranta presenze totali e una rete realizzata. Il giocatore è ...Juventus-Hellas Verona è una partita piuttosto attesa perché dovrebbe essere quella del debutto con i piemontesi di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è stato il colpo del mercato di gennaio ...Il neo arrivato in casa Hellas Verona Praszelik ha scelto la maglia numero 88: scelta che ha fatto discutere, ma non i sostenitori della curva sud Ha destato molto scalpore la scelta del numero 88 per ...