Gragnano, 33enne arrestato dopo un lungo inseguimento: non aveva mai conseguito la patente (Di lunedì 31 gennaio 2022) I Carabinieri hanno arrestato un 33enne dopo un lungo inseguimento per le strade di Gragnano: l'uomo non aveva mai conseguito la patente. A Gragnano i Carabinieri della locale stazione insieme a quelli della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e guida senza patente un 33enne del posto già

