GF Vip, la rabbia di Alessandro Basciano contro Delia Duran: “Tu sei fuori di testa” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6, gli animi si scaldano e gli scontri si fanno più accesi man mano che si avvicina la finalissima, prevista tra poco più di un mese. A far discutere stavolta è lo scontro molto forte tra due grandi protagonisti di questa edizione del reality show, ovvero Delia Duran e Alessandro Basciano. A riportare per intero la lite, che è avvenuta nella notte, è stato il portale Biccy, che ha recuperato anche i video. GF Vip, Sophie fa una scenata di gelosia a Basciano: “Fissi il cu*o a Delia” L'ex tronista di Uomini e Donne si è arrabbiata col fidanzato per alcuni atteggiamenti avuti nella serata di sabato GF Vip 6, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6, gli animi si scaldano e gli scontri si fanno più accesi man mano che si avvicina la finalissima, prevista tra poco più di un mese. A far discutere stavolta è lo smolto forte tra due grandi protagonisti di questa edizione del reality show, ovvero. A riportare per intero la lite, che è avvenuta nella notte, è stato il portale Biccy, che ha recuperato anche i video. GF Vip, Sophie fa una scenata di gelosia a: “Fissi il cu*o a” L'ex tronista di Uomini e Donne si è arta col fidanzato per alcuni atteggiamenti avuti nella serata di sabato GF Vip 6, ...

Advertising

zazoomblog : GF Vip la rabbia di Adriana Volpe contro Alex e Delia: “Non parlate più di matrimonio!” - #rabbia #Adriana #Volpe… - zazoomblog : Giucas Casella accusato di falsità da Nathaly al Grande Fratello Vip: rabbia e lacrime per l’illusionista -… - KavanaghAmber : Occhio a quello che scrivete nella rabbia, soprattutto quando lanciate gravi accuse non verificabili o calunniose v… - 9Martinini : Quirinale, la rabbia di Luca Argentero: 'Sei una vergogna. Quanto vorrei sapere il tuo nome'. Lo sfogo per i vip vo… - fpmeuron : -