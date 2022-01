Gaja Masciale: «Sogno in grande e conquisterò l'America» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gaja Masciale è una di quelle persone che quando sogna, sogna in grande stile. Così, quando gli chiedi qual è il suo obiettivo, lei ti risponde senza mezzi termini: «Recitare in una produzione internazionale, magari Americana». Non per vezzo o per cliché ma perché, a 24 anni, ha una voglia sincera di sperimentare e di trovare il suo posto nel mondo. Da tempo ha iniziato a cogliere i risultati dello studio (all’Accademia Nazionale d’arte drammatica), della gavetta e dei primi successi, spaziando tra tv, cinema e teatro, la sua vera passione. Così, dopo il successo della serie di Rai1 Fino all’ultimo battito, con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido - «non ho capito perché non ci sarà la seconda stagione, visti gli ottimi ascolti», ammette a Panorama.it -, è tornata a teatro con About Lolita e su Netflix con ... Leggi su panorama (Di lunedì 31 gennaio 2022)è una di quelle persone che quando sogna, sogna instile. Così, quando gli chiedi qual è il suo obiettivo, lei ti risponde senza mezzi termini: «Recitare in una produzione internazionale, magarina». Non per vezzo o per cliché ma perché, a 24 anni, ha una voglia sincera di sperimentare e di trovare il suo posto nel mondo. Da tempo ha iniziato a cogliere i risultati dello studio (all’Accademia Nazionale d’arte drammatica), della gavetta e dei primi successi, spaziando tra tv, cinema e teatro, la sua vera passione. Così, dopo il successo della serie di Rai1 Fino all’ultimo battito, con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido - «non ho capito perché non ci sarà la seconda stagione, visti gli ottimi ascolti», ammette a Panorama.it -, è tornata a teatro con About Lolita e su Netflix con ...

