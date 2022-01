Dove vedere la discesa libera maschile delle Olimpiadi invernali 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Domenica 6 febbraio si disputerà la discesa libera maschile delle Olimpiadi invernali 2022. L’Italia andrà a caccia di una medaglia pesante, potendo contare su uno degli atleti più quotati della specialità a livello internazionale: l’altoatesino Dominik Paris. Prima della partenza per Pechino, il discesista azzurro ha ammesso di sognare la medaglia, senza però lanciarsi in proclami altisonanti, consapevole che la concorrenza è piuttosto agguerrita. Nella Coppa del Mondo di quest’anno, Paris ha trionfato nella discesa libera di Bormio, aggiungendo a questo successo il terzo posto a Wengen, guadagnando il quinto posto assoluto nella classifica di specialità dietro a campioni blasonati come il norvegese Kilde, gli elvetici Feuz e ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Domenica 6 febbraio si disputerà la. L’Italia andrà a caccia di una medaglia pesante, potendo contare su uno degli atleti più quotati della specialità a livello internazionale: l’altoatesino Dominik Paris. Prima della partenza per Pechino, il discesista azzurro ha ammesso di sognare la medaglia, senza però lanciarsi in proclami altisonanti, consapevole che la concorrenza è piuttosto agguerrita. Nella Coppa del Mondo di quest’anno, Paris ha trionfato nelladi Bormio, aggiungendo a questo successo il terzo posto a Wengen, guadagnando il quinto posto assoluto nella classifica di specialità dietro a campioni blasonati come il norvegese Kilde, gli elvetici Feuz e ...

