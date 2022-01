Dopo il Quirinale Draghi torna in Cdm tra misure anti Covid e partiti in tilt

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Appuntamento alle ore le 15, la politicaa parlare die a decidere le prossime mosse, ora che la curva del contagio pare aver inziato la sua discesa e mentre la pressione sugli ospedali si alleggerisce (al 16 per cento il dato sulle terapie intensive e al 30 quello sui ricoveri ordinari, entrambi in discesa) . Sarà anche,, di nuovo il momento di Marioalle prese con una maggioranza dilaniata da una settimana di trattative, di veti e accuse reciproche, che inevitabilemte hanno lasciato strascichi. Da qui, da un equilibrio sempre più fragile, ripartirà il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio, per continuare a semplificare le regole della pandemia, accogliendo le spinte che da settimane arrivano dalle regioni, e non solo: con ogni probabilità sarà prorogato ...

Quirinale : la dichiarazione del Presidente #Mattarella dopo la comunicazione dell'esito della votazione da parte dei President… - lorepregliasco : Due Presidenti della Repubblica di fila rieletti dopo aver negato categoricamente la disponibilità a un bis? Il si… - DSantanche : ?? A tutti i media: “Dopo una settimana di silenzio per elezioni #Quirinale da oggi (a inciucio fatto) tornate a par… - RobertoSignore7 : RT @ItaliaViva: .@matteorenzi : «Draghi riparta più forte. Salvini? Non è servita la lezione di Cassese. Con Letta tutto cambiato dopo un c… - lauranaka : #Mattarellabis con Mattarella agnello sacrificale e #Draghi al suo posto. Circo #Quirinale2022 forza lo status quo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Quirinale

Ma è anche vero chela debacle di Milano, la sconfitta di Varese e la gestione della partita del, inizia a levarsi qualche voce critica. Da Varese, appunto, la città di Giancarlo ...il pit - stop per ilsi ripartirà dal Covid: al suo rientro a Roma Mario Draghi riunirà lo staff per impostare l'azione del Governo del prossimo periodo. Per ora si metterà mano alle ...Il boom a cavallo tra le feste di natale e nei giorni successivi. Da giorni i “drive in” fanno segnare molti meno contagi. The post Dopo la paura torna il sereno, nel partinicese i contagi da covid19 ...Oggi il Consiglio dei ministri: semplificazione in arrivo sulla dad, estensione del green pass e revisione delle fasce di rischio come richiesto dalle regioni. Le discoteche resteranni chiuse. Ma sarà ...