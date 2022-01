Domenica in: Pierpaolo Pretelli Divide il Pubblico! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Pierpaolo Pretelli continua a Dividere il pubblico. L’ultima sua performance a Domenica In non è piaciuta alla stragrande maggioranza dei telespettatori, mentre i suoi follower continuano a difenderlo. Proprio i fan dell’ex velino, questa volta, hanno preso di mira il programma e la zia Mara, criticandoli per la scelta di aver voluto relegare l’esibizione di Pretelli a fine puntata. Ma ecco cosa è successo nell’ultima diretta! Pierpaolo e l’imitazione di Ligabue: critiche dal web Pierpaolo Pretelli è tornato a Domenica In, dopo l’assenza della scorsa settimana a causa del Covid. L’ex velino, una volta negativizzato, è quindi potuto tornare dalla zia Mara che, la scorsa volta, gli aveva riservato parole di stima e affetto durante il ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022)continua are il pubblico. L’ultima sua performance aIn non è piaciuta alla stragrande maggioranza dei telespettatori, mentre i suoi follower continuano a difenderlo. Proprio i fan dell’ex velino, questa volta, hanno preso di mira il programma e la zia Mara, criticandoli per la scelta di aver voluto relegare l’esibizione dia fine puntata. Ma ecco cosa è successo nell’ultima diretta!e l’imitazione di Ligabue: critiche dal webè tornato aIn, dopo l’assenza della scorsa settimana a causa del Covid. L’ex velino, una volta negativizzato, è quindi potuto tornare dalla zia Mara che, la scorsa volta, gli aveva riservato parole di stima e affetto durante il ...

Advertising

fainformazione : Domenica In, Pierpaolo Pretelli imita Ligabue e conquista il pubblico! Guarda il video Pierpaolo Pretelli imita… - fainfocultura : Domenica In, Pierpaolo Pretelli imita Ligabue e conquista il pubblico! Guarda il video Pierpaolo Pretelli imita… - Libero41316546 : RT @TenacementeSito: #DomenicaIn, #PierpaoloPretelli imita #Ligabue e conquista il pubblico! Guarda il video ?? - PinaPupillo : RT @TenacementeSito: #DomenicaIn, #PierpaoloPretelli imita #Ligabue e conquista il pubblico! Guarda il video ?? - rymber : RT @BITCHYFit: Pierpaolo Pretelli imita Ligabue a Domenica In * -