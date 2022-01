Digitale terrestre, come richiedere una smart card gratuita per il satellite se non vedi i canali Rai (Di lunedì 31 gennaio 2022) In attesa del passaggio definitivo al DVB-T2 previsto nel corso del prossimo anno, lo step di riorganizzazione delle frequenze del Digitale terrestre da completarsi entro giugno – quella, per intendersi, che metterà KO i vecchissimi televisori che non sono compatibili con il segnale HD – rischia di trasformarsi in un boomerang per alcuni utenti. Nelle zone più periferiche, infatti, la necessità di far spazio al 5G “comprimendo” i segnali tv nel nuovo standard di trasmissione in MPEG 4 rischia di tagliare fuori alcuni utenti e di lasciarli senza segnale. Per questo motivo, la Rai ha deciso di regalare una smart card gratuita che permetterà di vedere i canali della tv pubblica tramite satellite: un atto dovuto, più che un omaggio indiscriminato, per garantire il rispetto ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 31 gennaio 2022) In attesa del passaggio definitivo al DVB-T2 previsto nel corso del prossimo anno, lo step di riorganizzazione delle frequenze delda completarsi entro giugno – quella, per intendersi, che metterà KO i vecchissimi televisori che non sono compatibili con il segnale HD – rischia di trasformarsi in un boomerang per alcuni utenti. Nelle zone più periferiche, infatti, la necessità di far spazio al 5G “comprimendo” i segnali tv nel nuovo standard di trasmissione in MPEG 4 rischia di tagliare fuori alcuni utenti e di lasciarli senza segnale. Per questo motivo, la Rai ha deciso di regalare unache permetterà di vedere idella tv pubblica tramite: un atto dovuto, più che un omaggio indiscriminato, per garantire il rispetto ...

